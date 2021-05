Autostrada, bloccato lo svincolo di Rosolini per lavori: uscita a Noto

Domani (martedì 25 maggio 2021) dalle ore ore 9.00 alle ore 16.00, sull’autostrada A/18 Siracusa–Gela, al fine di consentire le lavorazioni necessarie per il completamento dello svincolo di Rosolini, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare della rampa di uscita dello stesso, per i veicoli in transito provenienti da Siracusa, e la conseguente istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Noto.

È stata predisposta, inoltre, nelle stesse ore anche la chiusura della rampa di ingresso in autostrada dello svincolo di Noto, per i veicoli in transito diretti a Rosolini.