Bielorussia, Biden: serve un'indagine internazionale

"Gli Stati Uniti condannano duramente il dirottamento del volo della Ryanair in Bielorussia per permettere l'arresto del giornalista Roman Protasevich": lo afferma il presidente americano Joe Biden, che accoglie favorevolmente la richiesta Ue di sanzioni economiche mirate.

"Ho chiesto al mio team di studiare opzioni adeguate per i responsabili", ha aggiunto Biden, invocando "un'indagine internazionale sull'incidente".

"Non tolleriamo che si giochi alla roulette russa con la vita dei civili": lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, presentando le sanzioni contro la Bielorussia per il "fatto scandaloso accaduto". La risposta Ue "è all'altezza dell'offesa", ha aggiunto.

"L'Ue condanna le attività illegali, provocatorie e destabilizzanti della Russia contro la Ue e i suoi Stati membri", riafferma "la solidarietà alla Repubblica Ceca, sostiene la sua risposta", e chiede all'alto rappresentante della politica estera di presentare entro il summit di giugno un rapporto con le opzioni nelle relazioni Ue-Russia. E' quanto si legge nelle conclusioni del vertice Ue rese note dopo il dibattito svoltosi sulle relazioni con Mosca.