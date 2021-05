Elezioni a Rosolini, la Lega lavora per l'unità di coalizione: a sindaco vuole una donna

In vista delle elezioni amministrative d'autunno a Rosolini, la Lega lavora per una candidatura che possa unire il Centro destra. Ad affermarlo è il coordinatore cittadino del Carroccio, Dino Gennaro. L'impresa, però, a Rosolini è ardua, perchè l'unità della coalizione, non c'è mai stata.

"Stiamo lavorando per un Centro destra unito - afferma Dino Gennaro - con un candidato espressione dei partiti. Capace, con esperienza, sensibile, di alta moralità e possibilmente donna. Se non riusciamo, ci rivolgeremo alla società civile. Auspico ad una coalizione il cui collante siano le idee (buon governo della città) e no la sommatoria numerica per vincere e non governare (esperienza "esperimento" Incatasciato)".