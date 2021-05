Merce contraffatta sequestrata in piazza Carlo Alberto a Catania

L’attività di controllo volta al contrasto della vendita di merce contraffatta svolta dagli operatori di polizia della Squadra Amministrativa del Commissariato Centrale, consentiva di accertare l’attività illecita, svolta a Catania in via L. Rizzo angolo corso Sicilia a opera di persone extracomunitarie che, all’arrivo degli agenti, si davano a precipitosa fuga all’interno del mercato di piazza Carlo Alberto, abbandonando sul posto la merce (abbigliamento, scarpe e orologi), esposta in vendita sulla pubblica via.

Nel corso dell’operazione tutta la merce veniva recuperata e posta sotto sequestro penale a carico di ignoti.