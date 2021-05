Rosolini, alle case popolari di via Sant'Alessandra 7 rubavano energia

Continuano le attività dei finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa che, coadiuvati da personale del locale Ufficio Verifiche della società E-Distribuzione, hanno individuato presso le case popolari di Via Sant’Alessandra a Rosolini, 7 appartamenti con allacci alla rete elettrica completamente abusivi, utilizzati per usufruire illecitamente del servizio di fornitura.

Le Fiamme Gialle della Tenenza di Noto, con l’ausilio dei tecnici della E- Distribuzione, accertavano che con tale espediente gli occupanti di 7 interni, dislocati su due diverse palazzine, usufruivano di energia a costo zero.

Per tale motivo gli inquilini sono stati denunciati per il reato di furto di energia elettrica.

I tecnici della società, inoltre, hanno proceduto al distacco della fornitura del servizio agli immobili che ne usufruivano illecitamente ed alla rimozione degli allacci irregolari che sono stati sottoposti a sequestro penale.

Nel corso dell’attività, inoltre, è emerso che 13 dei 18 appartamenti componenti le due palazzine sono attualmente occupati da soggetti non in possesso di valido titolo rilasciato da parte dell’IACP di Siracusa, ente gestore delle case popolari.

Sono in corso accertamenti per quantificare e calcolare l’esatto ammontare dell’energia elettrica sottratta, quindi del danno subito dalla società fornitrice, nonché per definire la posizione degli occupanti.

L’operazione di servizio testimonia ulteriormente il ruolo strategico del Corpo della Guardia di Finanza al contrasto di ogni condotta illecita che possa ledere gli interessi della collettività e delle aziende operanti nel territorio nazionale.