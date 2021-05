Cogliendo l'occasione della giornata di riposo, Vincenzo Nibali si è sottoposto, in via precauzionale, Ad una radiografia dell'emitorace destro presso la Clinica Mobile del Giro. Gli esami eseguiti hanno escluso l'esistenza di fratture. Il campione siciliano della Trek-Segafredo era rimasto coinvolto in una maxi-caduta durante la 15esima tappa della corsa rosa, facendo temere il ritiro.