Più di 100 chili di hashish nel rimorchio autotreno: arresto a Palermo

Un uomo di 38 anni, palermitano, e' stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Palermo, perche' trovato in possesso di 102 chili di hashish. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato 700 mila euro.

I poliziotti della sezione Antidroga con i colleghi della Polizia Stradale, sotto sezione di Buonfornello, durante un servizio di controllo a campione di automezzi diretti nel capoluogo siciliano, hanno avvertito il rumore di numerosi clacson di automobili che, in coda per il pagamento del pedaggio alle barriere autostradali, erano bloccati da un autotreno con rimorchio, il cui conducente aveva arrestato la marcia a pochi metri dalla sbarra. Considerata la potenziale situazione di pericolo per i mezzi in arrivo alle barriere e visto l'ingorgo che rapidamente si era creato, i poliziotti sono intervenuti e nell'invitare il conducente a spostare rapidamente l'automezzo, hanno constatato che alla loro vista, aveva mostrato un totale stato di agitazione. All'interno del rimorchio c'erano 13 scatole di cartone (reclamizzanti un noto marchio di detersivi), 12 delle quali contenenti ciascuna circa otto chili di panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish e una con altri sei chili.