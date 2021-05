Canicattini rischia di diventare 'zona rossa': la sindaca chiude le scuole

Canicattini Bagni ad un passo dall’essere dichiarata “zona rossa” per i troppi contagi Covid che si stanno registrando da giorni (oggi 22 contagi e 27 in quarantena) nonostante l’adesione e la partecipazione alla campagna vaccinale.

Per arginare i contagi la sindaca Marilena Miceli, con un'ordinanza ha predisposto da mercoledì 26 a domenica 30 maggio 2021: la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado; il divieto di sosta e di assembramento delle aree e pubbliche e piazze permettendo il solo transito al fine di raggiungere le abitazioni private e gli esercizi commerciali, avendo cura di rispettare il distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali; il divieto assoluto di consumare cibi e bevande nelle suddette aree e in tutto il territorio comunale, consentendolo solo nei pubblici locali nel rispetto delle normative in atto vigenti; la chiusura del mercato settimanale per la giornata di venerdì 28 maggio 2021; la chiusura al pubblico degli uffici comunali, garantendo solo i servizi essenziali al cittadino.