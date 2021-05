Scontro nella Lega a Siracusa, Casertano svelerà i retroscena della frattura

E' scontro aperto nella Lega fra i vertici provinciali del partito e Massimo Casertano, già candidato a sindaco del Carroccio ad Augusta e defenestrato dalla carica di responsabile degli Enti locali nel Siracusano. Casertano accusa Enzo Vinciullo e che il suo è stato un 'dissenso all'interno della Lega'.

“Se rovinare l’immagine del partito - come mi viene rimproverato- significa dissentire sull’opportunità politica di certe nomine in provincia di Siracusa – spiega Massimo Casertano – e sulla trasformazione della Lega in provincia a comitato elettorale dell’onorevole Vinciullo sono orgoglioso di aver espresso civilmente le mie idee, peraltro, solo all’interno del partito. Tuttavia non vedo proprio come possa avere causato un “danno di immagine” dal momento che questo mio forte dissenso sino ad oggi era interno al partito; ed era noto al segretario regionale Minardo ed a tutti i vertici regionali. Se non si può esprimere un dissenso interno ne prendo atto. Se le mie idee non piacciono a chi gestisce il partito me ne farò una ragione e trarrò le mie valutazioni che esprimerò in occasione di una conferenza stampa che terrò sabato mattina ed in cui spiegherò tutti i retroscena di questo provvedimento.” Fin quì Casertano.