Rapinò una banca a Lentini nel 2019: deve scontare due anni di carcere

Agenti del Commissariato di Lentini hanno eseguito un ordine per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania, nei confronti di F.L.. 33 anni, già noto alle forze dell’odine.

L’uomo deve scontare la pena detentiva di 4 anni di reclusione (2 dei quali già scontati agli arresti domiciliari) a seguito di condanna definitiva per il reato di rapina aggravata.

Nel mese di Gennaio 2019, l’uomo, unitamente ad un complice, perpetrava una rapina ai danni di una filiale della Montepaschi di piazza della Reistenza a Lentini e, sotto la minaccia di un’arma da taglio, si faceva consegnare da un impiegato la somma di 4.100 euro in contanti, per poi darsi alla fuga.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato nella casa circondariale di Cavadonna.