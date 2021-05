Covid, scendono sotto le mille unità i positivi nel Ragusano: sono 995

Scendono sotto le mille unità le persone positive al Covid nel Ragusano. Il report Asp del 26 maggio ne segnala 995: 962 in isolamento domiciliare, 24 ricoverati in ospedale e 9 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I guariti sono 10.806 mentre non ci sono altri decessi e i morti sono sempre 271. Ecco il dettaglio nei comuni iblei: 32 Acate, 16 Chiaramonte Gulfi, 189 Comiso, 0 Giarratana, 26 Ispica,

26 Modica, 1 Monterosso, 16 Pozzallo, 132 Ragusa, 30 Santa Croce Camerina, 29 Scicli, 445 Vittoria.