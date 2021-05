Incidente stradale nel Trapanese, morto un 59enne

Giuseppe D'Angelo, 59 anni, originario di Alcamo, nel Trapanese, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada statale 187 che collega Trapani a Trappeto, all'altezza di Castellammare del Golfo. L'uomo, in auto in compagnia della moglie, stava andando a vaccinarsi nell'hub di Buseto Palizzolo. La donna, rimasta ferita, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Da una prima ricostruzione - indagano i carabinieri della compagnia di Alcamo - lo scontro frontale con un'altra auto e' stato fatale per l'uomo che è morto sul colpo.