Unicredit dona un pulmino a un'Associazione Onlus di Palermo

L'acquisto di un pulmino da parte dell'associazione Giovani 2017 3P Onlus e' stato reso possibile grazie alla donazione effettuata da UniCredit, insieme ad altri benefattori. "UniCredit e' da sempre vicina alle esigenze dei territori in cui opera - ha sottolineato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit. Essere banca del territorio significa anche fornire un contributo concreto sostenendo il mondo del volontariato. La donazione e' stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, una carta etica che prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilita' sono destinate a progetti di solidarieta' portati avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso questo prodotto bancario, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 1 milione 800 mila euro a 170 onlus che operano nell'isola". L'associazione Giovani 2017 3P Onlus opera a Palermo nel quartiere Borgo Nuovo e si occupa di aiutare bambini dai 6 ai 13 anni che presentano gravi problemi di scolarizzazione e di socializzazione. In particolare, grazie all'aiuto di volontari, viene fornita assistenza a 30 bambini del quartiere con attivita' di doposcuola e momenti ludici e ricreativi, quali feste e cineforum.

Il pulmino, che sara' guidato da volontari dell'associazione, ha nove posti e consentira' i diversi spostamenti per andare a prendere e riaccompagnare a casa i bambini che fruiscono di questi servizi. L'associazione rivolge la sua attenzione anche ai diversi soggetti anziani del quartiere che spesso vivono soli e per i quali vengono organizzate attivita' ludiche e ricreative.

"L'associazione ringrazia UniCredit - ha aggiunto Gemma Ocello, presidente dell'Associazione Giovani 2017 3P - per il suo sostegno. Con la donazione per l'acquisto del bus navetta ha supportato la nostra attivita' nel quartiere Borgo Nuovo che presenta tante problematiche a causa soprattutto di una significativa presenza di famiglie in difficolta' economica".