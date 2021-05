Manager Asp di Siracusa in visita ufficiale all'hub vaccinale di Portopalo

Prima visita stamane del direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra all’Hub vaccinale di Portopalo, il secondo dopo l’Urban Center del capoluogo, il ventesimo tra gli Hub siciliani per la vaccinazione contro il covid-19 voluti dal presidente della Regione Musumeci.

Accompagnato dal sindaco di Portopalo Gaetano Montoneri, assieme al direttore del Dipartimento dell’Area Medica Salvo Italia, al direttore del Distretto sanitario di Noto Giuseppe Consiglio, al referente della struttura vaccinale Salvatore Vaccaro e al geometra Armando Martinez del Dipartimento regionale di Protezione civile, il direttore generale si è complimentato con il personale per l’organizzazione che vede impegnati nella campagna di vaccinazione della cittadinanza della zona sud della provincia di Siracusa personale medico e infermieristico, medici di base, psicologi, amministrativi, informatici, volontari della Croce Rossa Italiana, delle Misericordie, della Protezione civile. Nel corso della visita il direttore generale e il primo cittadino hanno firmato il contratto di comodato d’uso gratuito della struttura e salutato i primi diplomandi che hanno aderito alla campagna straordinaria promossa da oggi dall’Assessorato regionale della Salute, in fila all’hub di Portopalo per sottoporsi alla vaccinazione.

“Questa struttura – ha detto il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra – ha una importanza strategica nel panorama siciliano per la campagna vaccinale anticovid ed è fondamentale per coprire la zona sud della provincia. Il target che ci è stato assegnato è di quattro mila vaccinazioni al giorno in tutta la provincia che stiamo coprendo attraverso i due hub e i numerosi centri vaccinali attivati in tutti i comuni. Nell’hub di Portopalo abbiamo previsto 520 vaccini al giorno ma se arrivano dosi di vaccino a sufficienza questa cifra potrà essere tranquillamente raddoppiata. Ciò significa che prima della fine dell’estate potremmo chiudere almeno questa fase della vaccinazione”. “Abbiamo creato questa struttura per raggiungere tutta l’utenza della Sicilia sud orientale – ha aggiunto il sindaco di Portopalo Gaetano Montoneri -. Il mio plauso va al direttore generale dell’Asp di Siracusa perché Portopalo, comune a vocazione turistica, può pregiarsi di avere una struttura vaccinale di eccellenza. Ringrazio la Protezione civile, il Comune e tutto il personale per l’impegno che hanno profuso per raggiungere in brevissimo tempo questo risultato di cui andiamo fieri”.