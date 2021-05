"Non sono Denise, mi chiamo Maria Grazia, ho 29 anni e vivo in Brasile, sono sempre stata qua, non mi sono mai allontanata, in Italia non ci sono mai stata". Lo ha detto, in un'intervista a "Chi l'ha visto?" la ragazza brasiliana che molti telespettatori avevano segnalato al programma di Rai 3 per la somiglianza con Denise Pipitone. "Non sono io, è una notizia falsa" ha aggiunto Maria Grazia.