Sei anni di maltrattamenti in famiglia, arrestato a Priolo: sconterà 23 mesi

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno tratto in arresto, in ottemperanza ad ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza presso il Distretto della Corte d’Appello di Catania, R. R., 44 anni, pregiudicato, dovendo questi espiare una pena residua di un anno e undici mesi di reclusione, poiché colpevole di reati di maltrattamento contro i familiari, lesioni personali e minacce, commessi in Siracusa tra il 2012 e il 2018. L’arrestato, terminate le formalità presso la Compagnia Carabinieri, è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto al regime di detenzione domiciliare.