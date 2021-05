Siamo difronte alla generazione di fenomeni del tennis italiano?

Numeri alla mano, questo è di gran lunga il miglior periodo mai attraversato dal nostro movimento tennistico. Sono passati più di 40 anni da quando giocatori come Panatta, Barazzutti e Bertolucci riuscirono a risiedere per anni ai vertici della classifica mondiale, portandosi a casa diversi trofei e la Coppa Davis; ora, dopo più di quattro decenni di buio, il nostro tennis è tornato a essere uno dei più ricchi di talento all’interno del panorama ATP.

Sinner e Berrettini i più attesi Da tre anni a ridosso della TOP 10 della classifica ATP, il romano Matteo Berrettini è attualmente la punta di diamante del nostro movimento. Dopo un 2019 da incorniciare, dove oltre alla vittoria di diversi titoli ATP era giunta la semifinale agli US Open e la partecipazione alle NITTO ATP FINALS di Londra, il 2020 per Matteo è stato a dir poco complicato a causa di diversi problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento. Con l’arrivo del 2021, però, Matteo è tornato a esprimersi ai massimi livelli su ogni superficie e si è prontamente riportato a ridosso della TOP 10. La finale sulla terra rossa al MASTERS 1000 di Madrid, poi persa contro il tedesco Zverev, certifica l’ottimo momento di forma del nostro connazionale che al 24 di maggio, secondo le scommesse sul tennis, a quota 41, è tra le possibili sorprese per la vittoria del prossimo torneo di Wimbledon che andrà in scena sull’erba londinese dal 28 giugno all’11 luglio. Berrettini è uno dei pochi giocatori del circuito capace di essere efficace e competitivo su ogni superficie e la sensazione è che sia ormai pronto per vincere un torneo importante come un MASTERS 1000 o un Open. Il tennis azzurro, però, vanta anche un altro giovane che pare destinato a risiedere stabilmente in TOP 10. Stiamo parlando di Jannik Sinner, che a soli 19 anni è già uno dei migliori italiani di sempre per posizionamento in classifica e che, soprattutto, è solo agli inizi della sua carriera. I margini di miglioramento di Jannik sono enormi, sia al servizio che in fase di gestione dell’incontro, e la sensazione è che per i prossimi 15 anni il ragazzone di San Candido sarà uno dei dominatori della scena internazionale.

Sonego e Musetti stanno crescendo Alla spalle di Berrettini e Sinner, però, non c’è il vuoto. Anzi, sono ben 10 gli azzurri che risiedono da mesi all’interno della TOP 100 della classifica ATP e tutti sono in continua e costante crescita. Tra questi i più interessanti sono sicuramente Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti che, seppur con percorsi diversi e con caratteristiche diverse, stanno lasciando intendere di avere a propria disposizione tutti i mezzi per sfondare. Da un anno e mezzo a questa parte Sonego è uno dei tennisti più costanti del circus e il suo straordinario periodo di forma è stato suggellato dalla semifinale raggiunta al MASTERS 1000 di Roma, dove dinanzi al pubblico in delirio si è piegato solo al terzo set sotto i colpi di uno straordinario Novak Djokovic. Sonego è un combattente e per spirito di sacrificio e abnegazione un esempio da seguire per tutti coloro che si vogliano approcciare a questo sport. Lo spirito di Sonego sta iniziando a pervadere anche Lorenzo Musetti, ragazzo dal talento cristallino di soli 18 anni che però nelle prime uscite tra i più grandi ha peccato di personalità. Nelle ultime settimane, tuttavia, Musetti ha compiuto un enorme salto di qualità a livello mentale e ha iniziato a vincere anche quelle partite che non si erano messe benissimo. La sensazione è che entrambi già alla fine dell’anno possano chiudere la Race per le ATP FINALS di Torino tra i primi 20 al mondo e che dalla prossima stagione possano attestarsi stabilmente all’interno della TOP 20. Staremo a vedere cosa ci riserverà questa stagione di tennis ma l’impressione di tutti è che i nostri ragazzi ci faranno divertire per un bel po’ di tempo. Sinner, Berrettini, Sonego, Fognini, Mager, Travaglia, Caruso, Cecchinato, Seppi e Musetti rappresentano il presente e il futuro del nostro movimento che dopo anni di pesanti difficoltà è tornato a vedere la luce e a generare una quantità enorme di talenti cristallini. Le ATP FINALS che si giocheranno a Torino per il prossimo quinquennio rappresentano un’occasione unica di crescita e di affermazione per il tennis italiano e non possiamo fare altro che augurarci che questi siano solo gli albori di un’epoca fatta di successi e soddisfazioni.