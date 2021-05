Siracusa, all'ex Convento del Rito si inaugura la mostra di Enzo Rovella "Secret Daimon"

Venerdì 28 maggio alle 17.30, nell’ex Convento del Ritiro di Siracusa in Via Mirabella, 31, alla presenza dell’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Alberto Samonà, sarà inaugurata la mostra di pittura contemporanea di Enzo Rovella dal titolo Secret Daimon.

La mostra, promossa dalla Regione Siciliana attraverso la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e organizzata dal Comune di Siracusa è curata da Ornella Fazzina e ruota su venti opere, quasi tutte di grandi dimensioni, che sono il frutto dell’ultima ricerca dell’artista. Dipinti contemporaneamente astratti e figurativi dove l’astrazione traccia il campo d’azione, una sorta di finestra d’ingresso, mentre la figurazione quasi trascendentale, riporta al metaxu della antica cultura greca, un luogo celeste, di mezzo tra umano e divino.

I Daimones evocati da Rovella sono soggetti con fattezze simili a quelle umane che non si limitano a porsi statici innanzi allo spettatore ma che, grazie alla loro forza espressiva, quasi ne pervadono lo spazio, come se il loro scopo non fosse semplicemente quello di farsi guardare ma di entrare in contatto con chi li percepisce.