Modica, sì della Giunta a incentivi fiscali del Comune per chi decide di abitare in centro

Incentivi del Comune per rivitalizzare il centro storico: 2500 euro da spendere in atti notarili o in registrazioni di affitti civili o commerciali per immobili del centro storico. Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta Comunale di Modica per scoraggiare l’abbandono del centro storico e incentivare il ripopolamento delle antiche vie di Modica Bassa e Modica Alta. Per poter usufruire di tale beneficio bisognerà mantenere la residenza nel nuovo immobile o l’attività commerciale per almeno un biennio. In caso contrario bisognerà restituire la cifra ricevuta. Per centro storico si intendono tutte le zone qualificate come tali all’interno del PRG. “Questo provvedimento – commenta il sindaco, Ignazio Abbate – è stato adottato dopo varie consultazioni con le associazioni che operano sul territorio, con i consiglieri di maggioranza e naturalmente con i componenti della Giunta. Ogni anno metteremo a disposizione 100 mila euro da distribuire a tutti coloro che decideranno di tornare nel centro storico, sia per abitarvi che per installarvi la propria attività commerciale".