Grave incidente stradale all'ingresso di Marina di Modica questa sera. Un uomo a bordo di uno scooterone, per cause da accertare, è finito sotto un camion. Lo scooterista, F.C., 79 anni, di Scicli, è stato trasportato in eliambulanza al Trauma Center dell'ospedale Garibaldi di Catania. Le sue condizioni sono gravi. In corso gli accertamenti della Polizia locale di Modica.