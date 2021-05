Solarino saluta la giovane mamma, cuori rossi in cielo (VIDEO)

Tanta commozione, ma anche tanta rabbia ai funerali di Viviana Fiumara, la giovane mamma di 36 anni, morta di leucemia. A Solarino a darle l'ultimo saluto, i familiari, i parenti, ma anche tutte le amiche d'infanzia arrivate da Floridia. Viviana Fiumara aveva trascorso la sua adolescenza a Floridia e da nubile abitava in via Mazzarella Agati. Nel quartiere la ricordano come una brava ragazza. "Se n'è andata troppo presto - dice un'amica d'infanzia - era una brava ragazza ed aveva sempre parole buone per tutti. Mi dispiace per il bambino che lascia ancora in tenera età. La sua mamma lo guarderà dal cielo". Poi si era sposata ed aveva deciso di andare a vivere a Solarino.

Alla fine del rito funebre celebrato in Chiesa Madre, il feretro è stato salutato da un lungo applauso, mentre sul cielo di Solarino si sono alzati dei palloncini a forma di cuore di colore rosso.