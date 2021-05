Palermo, alla libreria Tante Storie si presenta "Liberi di essere giusti"

"Liberi di essere giusti", giovani storie di giustizia e di libertà: è il titolo del libro di Giusi Mannelli e Sofia Schiazzano che sarà presentato giovedì 3 giugno, alle 18,30, per iniziativa della libreria "Tante Storie" di via Ludovico Ariosto, 27, a Palermo. Giuseppe Castronovo dialogherà con Valentina Chinnici, Giusi Mannelli e Sofia Schiazzano. Il volume contiene una raccolta di racconti, scritti da studenti, aventi come tema comune quello della giustizia e della libertà, intese in maniera giovane, profonda ed originale; ogni racconto è introdotto da un’illustrazione inedita ispirata al tema narrato. Ludovica, diciottenne determinata a compiere una difficile scelta. Un commissario di polizia appena arrivato dal nord alle prese con la sua prima indagine in Sicilia. La prefazione è di Valentina Chinnici, Consigliera Comunale di Palermo, l’introduzione è di Marica Castello, avvocato.

Giusi Mannelli è docente di psicologia, psicologa, esperta in psicologia scolastica, mediazione familiare ed in terapia sessuale. Ha curato molteplici progetti in rete fra vari Enti Pubblici, Associazioni Culturali e diversi ordini di Istituzioni Scolastiche, di Palermo e provincia.

Sofia Schiazzano studia presso il Liceo economico sociale di Palermo. Ha partecipato ad un progetto di fotogiornalismo tenuto dai giornalisti di SiciliaUno col quale ha pubblicato alcuni articoli di attualità. Con la scuola ha partecipato e vinto un Concorso Nazionale sulla Costituzione.