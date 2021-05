Palermo, raggira fratello malato: gli sequestrano preziosi e 70 mila euro

Approfittando della malattia del fratello (ormai divenuto incapace a provvedere a se stesso), lo aveva indotto a compiere alcune operazioni bancarie a suo esclusivo vantaggio. A scoprirlo i finanzieri del Comando provinciale di Palermo, che hanno sequestrato oggetti preziosi e contanti per un valore di circa 70 mila euro a un uomo, S.D., accusato di circonvenzione di incapace e appropriazione indebita.

Il decreto e' stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese. Dalle indagini, effettuate dai finanzieri di Bagheria attraverso mirati riscontri documentali, accertamenti bancari e ascolto di persone informate sui fatti, sono emerse una serie di condotte fraudolente messe in atto da S.D., nel periodo appena antecedente alla morte del fratello (che aveva ricominciato a frequentare dopo diversi anni) gravemente malato, per appropriarsi di tutti i suoi averi ai danni dei legittimi eredi.