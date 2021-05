Controlli antidroga a Modica e Pozzallo: scattano un arresto e una denuncia

Continuano senza sosta i controlli straordinari disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa ed eseguiti della Compagnia Carabinieri di Modica per contrastare furti, degrado urbano e tutte quelle forme di illegalità diffusa che minano la sicurezza dei cittadini. Il servizio di giovedì 28 ha visto impegnato personale del Nucleo Operativo e Radiomobile coadiuvato dai Militari della Stazione di Pozzallo ma anche da personale dell’Unità Cinofila Carabinieri di Nicolosi con al seguito King, un pastore tedesco di tre anni che ha dimostrato un fiuto eccezionale, grazie al quale è stato possibile giungere al buon esito dei controlli effettuati presso un’abitazione di Modica dove King ha subito fiutato oltre 200 grammi di infiorescenze di marijuana. I militari quindi hanno proseguito la perquisizione e rinvenuto anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. Analoga operazione eseguita anche presso altra abitazione nel Comune di Pozzallo ed anche qui King ha subito fiutato la presenza di stupefacente permettendo ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare 10 grammi di hashish e 5 grammi di marijuana. Tutte le sostanze rinvenute durante le perquisizioni hanno dato esito positivo al Narcotest, confermando la natura illecita delle stesse. Pertanto, nel primo caso l’uomo è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari, mentre nel secondo caso il minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.