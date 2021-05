Modica, concluso il progetto per la scuola "Educazione stradale" con la Polizia locale

La presenza della Polizia locale a scuola, a conclusione del progetto su “Educazione Stradale”. E’ stato il Commissario Ignazio Bonomo a tenere un’interessante lezione e a spiegare ai bambini dell’Istituto “1 2 3 Stella” di Via Loreto Gallinara a Modica Alta, le regole più elementari del Codice della Strada”, con delle dimostrazioni semplici e comprensibili, tra cui il comportamento del pedone sull’attraversamento pedonale, i semafori, il ruolo dell’agente di polizia locale.

Al termine della giornata sono stati consegnati i diplomi ai piccoli allievi. È dai piccoli che bisogna iniziare per cambiare la società e avere un mondo migliore. In quest’ ottica è importante il ruolo dei genitori, degli insegnanti e dei tutori della legge.

Lo scopo del progetto di “Educazione stradale” nella scuola dell’infanzia, è di favorire nei bambini l’acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri sulla strada. “La presenza della polizia locale è un modo importante per fare interiorizzare alcune regole sin dalla prima infanzia che assumono un significato fondamentale nel percorso di crescita del bambino”.