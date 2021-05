Fine settimana con i gazebo della Lega nelle piazze siciliane: saranno duemila in Italia

In oltre duemila piazze italiane questo fine settimana arrivano i gazebo della Lega. "In Sicilia - afferma il segretario regionale, Nino Minardo - accogliamo con grande entusiasmo la scelta dello slogan #mangiacomeparli perché la nostra terra deve combattere in prima linea la battaglia a difesa dei prodotti agroalimentari genuini, tipici e fonte di lavoro e benessere. Mentre in sede di Unione Europea si fanno largo idee bislacche e dannose di vario tipo, ad esempio le etichette “a semaforo” o la promozione del latte con piselli e delle farine di insetti, la Lega si schiera a difesa delle tradizioni locali e dell'economia dei territori. I gazebo saranno anche l’occasione per tutta la classe dirigente siciliana della Lega Sicilia e per i nostri simpatizzanti e sostenitori per parlare faccia a faccia con ogni siciliano e ogni siciliana che vorrà informazioni, chiarimenti, spiegazioni, dettagli sul nostro progetto politico. In particolare a luglio arriva la prima tranche delle risorse del PNRR e vi sono punti fondamentali su cui il nostro partito non retrocederà di un passo e sarà a completa disposizione dei siciliani per fare sì che la spesa pubblica nella nostra isola sia sempre ben indirizzata e non si disperda in canali sbagliati. Ancor più in particolare su infrastrutture, trasporti e turismo e sulla creazione di nuovi posti di lavoro abbiamo scelto una linea improntata al pragmatismo e all’ottimismo. Vuol dire che i problemi non si nascondono ma bisogna avere il coraggio di trovare e concretizzare le soluzioni senza fare le vittime o essere catastrofisti. Con questo spirito sabato 29 maggio e domenica 30 maggio la Lega sarà nelle piazze siciliane".

Intanto la segreteria regionale fa sapere che sarà Leandro Impelluso ad occuparsi di Enti Locali per la Lega Sicilia in provincia di Siracusa.