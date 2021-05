Donna di Sortino ferita a Catania nominata Cavaliere del lavoro

Laura Salafia - la studentessa universitaria originaria di Sortino, in provincia di Siracusa, rimasta ferita a luglio del 2010 da una pallottola vagante davanti il Monastero dei Benedettini, sede della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Catania - è stata insignita dell'onoreficenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concessa dal presidente Sergio Mattarella a coloro che si sono distinti per meriti verso la Nazione. La cerimonia, nell'aula magna del Rettorato, e' stata presieduta dal Prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi.

Oggi Laura ha 45 anni, e' rimasta paralizzata ed e' in sedia a rotelle. Ha ricevuto l'onorificenza come "esempio di coraggio e testimonianza della volontà di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà della vita".