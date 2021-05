Giornate del Fai, Musumeci: riapriamo i giardini di Palazzo d'Orleans

"Riapriamo i giardini di Palazzo d'Orleans". Ad annunciarlo e' il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nel corso della conferenza stampa di presentazione della 29^ edizione delle giornate FAI di primavera in Sicilia. "E' una cosa che mi inorgoglisce - ha sottolineato Musumeci -. Nel 2017 li ho trovati chiusi perche' non erano autorizzati dalle autorita' preposte. Riapriamo al pubblico sia il parco zoologico che botanico. Per quanto riguarda gli animali c'era in atto un contenzioso andato avanti per 20 anni che e' stato risolto, adesso gli animali sono della Regione. Lo apriremo il lunedi' o il martedi' successivo (prima meta' di giugno, ndr) alle giornate del FAI. Abbiamo gia' predisposto le guide. Riconsegniamo ai palermitani e ai turisti uno spazio che ha caratterizzato la vita di intere generazioni di fanciulli", ha concluso Musumeci.