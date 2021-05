'Erba' essiccata in casa, arrestato a Polistena per spaccio

Aveva in casa circa 70 grammi di droga tra hascisc e marijuana già essiccata e suddivisa in piccole dosi in vari contenitori e verosimilmente destinata allo spaccio. Un ventiquattrenne è stato arrestato da una volante del Commissariato di Ps di Taurianova con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In precedenza i poliziotti, nel corso di un servizio notturno di controllo del territorio a Polistena, avevano fermato un gruppo di persone ritrovatesi in una zona poco frequentata e poco illuminata della cittadina.

Uno dei presenti che, alla vista degli agenti, aveva gettato a terra uno spinello è stato identificato e controllato.

Successivamente si è provveduto ad una perquisizione domiciliare che che ha consentito di trovare, nella camera da letto della sua abitazione, la sostanza stupefacente, un bilancino e diverso materiale per il confezionamento della droga. Tutto il materiale è stato sequestrato.