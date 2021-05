Violato l'obbligo di dimora, un denunciato a Siracusa

Nella giornata di ieri, agenti delle Volanti, nell’ambito dei predisposto servizi finalizzati al controllo del territorio e al rispetto delle norme anti covid ancora vigenti, hanno effettuato mirati servizi orientati in particolar modo nei luoghi ove più probabile è il rischio di assembramenti. In totale sono stati identificati 215 persone, controllati 79 mezzi e 10 esercizi pubblici.

Nell’ambito dei servizi è stato denunciato un uomo di 53 anni, per non aver osservato le prescrizioni inerenti la misura cautelare dell’obbligo di dimora cui è destinatario, ed è stato segnalato un giovane di 21 anni trovato in possesso di una modica quantità di marijuana.