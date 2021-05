'Corriere' calabrese arrestato a Catania con 8 panetti di cocaina

Un 'corriere' calabrese di 64 anni e' stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile a Catania, per avere trasportato in auto otto panetti di cocaina. La droga, del valore di 360 mila euro, se immessa sul mercato dello spaccio etneo, avrebbe fruttato un milione di euro.

L'uomo è stato intercettato e fermato a bordo di una Fiat Punto bianca al Casello autostradale di San Gregorio sull'autostrada A18 Messina-Catania. E' stato trasferito nel carcere di Termini Imerese. Indagini sono in corso per risalire a eventuali contatti con la criminalita' organizzata.