Ex assessore del Comune di Floridia contesta la segnaletica della Ztl

L'ex assessore al Comune di Floridia, Peppe Tata, affidandosi ad un post, afferma che la Ztl deve essere bene indicata e visibile, altrimenti la multa può essere contestata. Tata non cita mai il Comune di Floridia, ma la foto postata è eloquente. Piazza del Popolo a Floridia, accesso al varco della zona a traffico limitato. Peppe Tata scrive: "È molto importante fare attenzione alla segnaletica stradale, che viene posizionata in prossimità del varco o delle telecamere che ne sorvegliano l’entrata e l’uscita.

Bisogna sapere che si può contestare la multa in caso di segnaletica non visibile, poco chiara o addirittura inesistente. Lo stabilisce lo stesso Codice della Strada all'art.7 comma 10.

Così un Giudice di Pace di Lanciano (Sentenza n. 144/17) ha accolto il ricorso presentato da un cittadino contro l'Amministrazione che gli aveva elevato una multa Ztl, indicando come motivazione il fatto che "il cartello indicante il divieto di accesso di transito in Ztl non risulta posto a distanza adeguata da permettere agli automobilisti di percepire il divieto e porre in essere manovre adeguate ad evitare l'ingresso". In tal caso il Codice della Strada prevede uno spazio minimo di avvistamento di 80 metri, così da consentire all'automobilista di avvistare senza difficoltà la segnaletica sia di giorno che di notte".