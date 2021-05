Scicli, migliorano le condizioni dei tre feriti in incidente di Cava D'Aliga

Sono fuori pericolo i tre feriti dell'incidente verificatosi venerdì pomeriggio in contrada Pagliarelli, a Cava D'aliga. I tre, due uomini e una donna, tutti giovani, avevano riportato diverse lesioni in seguito allo scontro tra un Suv e una moto di grossa cilindrata. A bordo della moto un 28enne, alla guida, e un amico di 26 anni, sul sellino posteriore. Per cause da accertare, la moto si è scontrata con un Suv Nissan Qashqai con al volante una ragazza di 23 anni. Il 28enne è stato trasportato in eliambulanza al Garibaldi di Catania dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione di alcune fratture: non è in pericolo di vita. Il 26enne, sempre in eliambulanza, è stato ricoverato al Sant'Elia di Caltanissetta: anche per lui un intervento chirurgico nella notte: le sue condizioni non destano preoccupazione. La ragazza, invece, è stata ricoverata all'ospedale Maggiore di Modica da dove, dopo le cure necessarie e una notte in osservazione, è stata dimessa nella tarda mattinata di oggi. Sulla dinamica dell'incidente sta indagando la Polizia locale di Scicli. La ragazza al volante del Suv era rimasta bloccata nell'abitacolo ed è stata liberata grazie all'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Modica.