Orrore a Santo Stefano di Camastra, madre e figlia trovate impiccate

I cadaveri di due persone sono stati ritrovati stasera dai carabinieri a Santo Stefano di Camastra, nel Messinese. Secondo quanto riportano alcuni siti locali, le vittime sarebbero una donna di 40 anni e la figlia adolescente di 14 anni. Il ritrovamento sarebbe avvenuto in una zona di campagna. Al momento gli inquirenti non escluderebbero alcuna ipotesi.

Le due donne sarebbero state trovate impiccate all’interno della loro abitazione di contrada Farcò. Sul posto sono arrivati anche gli esperti della scientifica.

A scoprire i corpi sarebbe stato il marito della donna, padre della ragazzina.

I carabinieri, che indagano sul fatto, ipotizzano un omicidio suicidio. La famiglia viveva in paese a Santo Stefano di Camastra, ma aveva una casa in campagna. La donna e la ragazzina spesso uscivano insieme, ma oggi il loro allontanamento ha insospettito il marito che ha cominciato a cercarle al telefono.

Nessuna delle due ha risposto, l'uomo prima ha provato a cercarle in paese, poi ha pensato di andare a controllare nella villetta di campagna. Qui le ha trovate impiccate e ha chiamato i carabinieri. Sulla tragedia indaga la Procura di Patti.