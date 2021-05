Riposto, sequestrati tonni rossi dalla Capitaneria per più di 1,3 tonnellate

Si e' conclusa nello scorso weekend un'importante operazione di contrasto alla pesca illegale ad opera degli uomini e delle donne della Guardia Costiera di Riposto e Giardini Naxos, che ha permesso di intercettare un furgone, mediante il quale veniva alimentato il mercato clandestino del "Tonno rosso" (nome scientifico Thunnus Thynnus), per un valore commerciale di circa 34.000 euro. Infatti, tale specie ittica e' inserita in particolari piani comunitari di protezione che stabiliscono un rigido sistema di controllo delle catture a favore di un numero ristretto di imbarcazioni in possesso di permesso speciale, a causa di un eccesso di sfruttamento della risorsa negli anni che ha portato ad un forte depauperamento della stessa.

La significativa attivita' di monitoraggio posta in essere dai militari, ha condotto al sequestro di 9 esemplari di tonno, per un peso complessivo pari a 1.360 kg, sprovvisto dei previsti documenti di cattura, nonche' un esemplare di pesce spada di circa 33kg, anch'esso privo della prevista documentazione che ne attesti la provenienza, il che implica la derivazione da attivita' di pesca non consentita.Al trasportatore ed al titolare della ditta sono state, altresi', elevate due sanzioni amministrative per complessivi 4.166 euro per la violazione delle normative nazionali e comunitarie in materia di tracciabilita' e di tutela degli stock ittici.

Veniva quindi contattata l'ASP di Catania, Distretto Giarre, al fine di sottoporre il prodotto ittico a controllo sanitario a seguito del quale, giudicato idoneo al consumo umano, e' stata predisposta la donazione in beneficienza a favore del "Banco alimentare della Sicilia". Il Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto ha dichiarato che l'attivita' di controllo sulla filiera della pesca da parte dei militari della Guardia Costiera continuera' incessante, soprattutto sui prodotti provenienti da pesca illecita e con particolare attenzione per quelle specie ittiche per le quali sono previste delle limitazioni alla cattura, in quanto un'attivita' di pesca eccessiva e poco razionale delle risorse ittiche dei mari e degli oceani, porta ad un depauperamento degli stock ittici del pianeta a causa dell'impossibilita' di determinate specie ittiche commerciali di potersi riprodurre.