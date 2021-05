Assoturismo, per il ponte del 2 giugno una camera vuota su due

Per il turismo, le previsioni per la Festa della Repubblica del 2 giugno rimangono modeste: nonostante una timida ripresa del movimento verso le seconde case, il sistema ricettivo soffre ancora: il tasso di occupazione dell'offerta messa a disposizione sui portali rimane al 54%, lasciando vuota di fatto una stanza su due. E questo nonostante una forte riduzione (-22%) delle strutture ricettive disponibili. Timidi segnali di ripartenza, invece, per i movimenti turistici verso le seconde case. E' quanto emerge dall'analisi della disponibilita' ricettiva sui vari portali delle OLTA condotta da Cst per Assoturismo Confesercenti. Il monitoraggio del CST ha rilevato la saturazione dell'Offerta Ricettiva Nazionale Disponibile Online per il ponte del 2 giugno, indagando in particolare il periodo 29 maggio - 2 giugno 2021. Il tasso di occupazione rilevato e' sotto le aspettative degli operatori. Soprattutto se si considera che il numero complessivo di sistemazioni per i turisti e' crollato, tra strutture chiuse e che non posso operare in condizioni limitate in termini di spazi, orari e accesso della clientela.