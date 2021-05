Vittoria, imbrattati i murales della Fontana della Pace: azione scriteriata

Un altro sfregio è stato fatto alla collettività vittoriese. Qualcuno, nottetempo, ha imbrattato con frasi ingiuriose, i disegni che primeggiano sui muri della Fontana della Pace, realizzati da artisti locali. I graffiti erano stati realizzati in occasione del forum contro le mafie promosso dall’associazione “Libera” di Don Luigi Ciotti. I murales sono stati deturpati dall’azione scriteriata di alcuni soggetti che hanno voluto colpire la città attraverso una delle raffigurazioni più in vista tra gli ingressi urbani. “Abbiamo la sensazione che una sequela di atti vandalici che stanno scandendo la cronaca di queste ultime settimane non sia affatto casuale, ma che abbia come fine ultimo quello di creare un clima di violenza e di contrapposizione feroce alle istituzioni locali. Vittoria non può essere identificata con questi soggetti turbolenti, che hanno come unica finalità quella di creare il panico tra la cittadinanza. La maggior parte dei vittoriesi è fatta da persone perbene, laboriose, costruttori di innovazione e progresso e non possono essere ostaggio dell’azione criminosa di tali individui. Facciamo appello a tutti i cittadini che vedono soggetti appiccare il fuoco ai sacchetti della spazzatura o deturpare edifici pubblici o privati, a denunciare alle autorità competenti per contrastare tali e inqualificabili gesti e fare emergere invece, il senso civico presente in questa città”, - ha sottolineato la Commissione straordinaria che amministra il Comune di Vittoria.