Modica, corona di alloro per ricordare i cento anni dalla strage di Passo Gatta

Con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti dell’Eccidio di Passo Gatta, di cui oggi ricorre il centenario (1921/2021), CGIL,CSIL,UIL con l’amministrazione comunale hanno celebrato questo ricorrenza che lutti e ferite portò al mondo del lavoro e bracciantile in particolare rimaste vittime del fuoco fascista.

A nome del sindacato unitario ha parlato Peppino Ruta della UIL ( per la CGIL presente Piero Pisana e per la CISL Tonino Aprile) il quale ricordando le motivazioni di quell’eccidio che oggi dovrebbe essere divulgato alle giovani generazioni ci si attende, proprio per i giovani, un futuro fatto di lavoro e serenità. Il Vice Sindaco, Rosario Viola, presente l’assessore alla Cultura, Maria Monisteri, ha illustrato un breve profilo storico sindacale di quella vicenda che colpì duramente le aspettative del mondo del lavoro provocando una strage che fece contare sei morti e numerosi feriti. Alla cerimonia erano presenti i rappresentanti dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale