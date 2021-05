Riapre il posto fisso dei carabinieri a Marettimo

Nella giornata martedi', 1 giugno 2021, e' prevista la ripresa operativa del Posto Fisso Carabinieri sull'isola di Marettimo. La presenza dell'Arma, con servizi giornalieri di ricezione pubblico e di perlustrazione del territorio, sara' garantita dal personale preposto presente 24 ore su 24 presso la struttura di via G. Pepe snc, messa a disposizione dal Comune, in cui insistono gli uffici del Posto Fisso, fino al 30 settembre. Dal quella data, il servizio di prossimita' alla popolazione sara' portato avanti, come ogni anno, dalla Stazione di Favignana che, con il personale territoriale e del comparto nautico, assicurano la loro costante presenza sulle isole minori riuscendo ad essere operativi in situazioni di pronto intervento in tempi ristrettissimi grazie al battello pneumatico dislocato sull'isola di Favignana, supportato dall'equipaggio della Motovedetta di Trapani, come gia' avvenuto nella scorsa stagione invernale, anche durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Posto Fisso di Marettimo osservera' un orario di apertura al pubblico che va dalle 12:00 alle 14:00 nelle giornate di lunedi', mercoledi', venerdi' e domenica e dalle 18:00 alle 20:00 il martedi', giovedi' e sabato.