Rifiuti, Pullara: si a due termovalorizzatori in Sicilia che che siano in sicurezza

"Sarebbe gia' pronto il bando per la realizzazione di due termovalorizzatori in Sicilia. Non sono contrario, aprioristicamente, ma occorre che i siti siano costruiti in totale sicurezza per evitare rischi per la salute dei cittadini". Lo sostiene il deputato regionale Carmelo Pullara Vice presidente Commissione Sanita' all'Ars che ha presentato richiesta di audizione urgente in commissione sanita' per il Presidente della Regione e l'Assessore all'energia e rifiuti. "Da notizie di stampa - scrive Pullara - si apprende che il governo siciliano in particolar modo l'assessorato regionale dell'energia e rifiuti abbia gia' pronto il bando per due termovalorizzatori. Non sono contrario, ma occorre avere la certezza che non ci siano ricadute per i cittadini dal punto di vista della salute e che i siti siano costruiti in totale sicurezza. Per questo ho presentato richiesta di audizione urgente in Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari per convocare il presidente della regione, l'assessore e il direttore generale del dipartimento competente. Tutto questo al fine di verificare l'eventuale ricaduta sulla salute, nonche' la sicurezza tecnico impiantistica prevista anche in ordine ai siti prescelti".

"E' chiaro che - conclude Pullara - questa scelta del governo, in controtendenza a quanto stabilito in accordi pre elettorali con talune delle forze politiche che hanno sostenuto Musumeci, crea a qualche alleato di governo non poco imbarazzo dovendo decidere se abdicare ad uno dei cardini fondamentali della propria storia ovvero mantenere le comode poltrone. Troppo facile in questo caso prevedere il futuro".