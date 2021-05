Covid, cala ancora il numero dei positivi nel Ragusano: sono 748

Scendono anche oggi i positivi al Covid nel Ragusano e non si registra nessun morto nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i morti sono 273. Le persone che risultano positive al Covid sono 748: 722 in isolamento domiciliare, 21 ricoverati in ospedale e 5 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ibla. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 27 Acate, 33 Chiaramonte Gulfi, 122 Comiso, 0 Giarratana, 25 Ispica, 32 Modica, 2 Monterosso, 15 Pozzallo, 114 Ragusa, 19 Santa Croce Camerina, 22 Scicli, 311 Vittoria.