Calcio, Siracusa ospiterà dal 27 giugno al 4 luglio il campionato nazionale del medici

Si muove la macchina organizzativa del 19esimo Campionato nazionale dell'Asd Medici Calcio in programma a Siracusa dal 27 giugno al 4 luglio. Una delegazione composta dal presidente Gianni Borrelli, dal vicepresidente Antonio Caputo, dal consigliere Nino Zavettieri e dal segretario Francesco Stanzione hanno effettuato un ulteriore sopralluogo presso il Voi Arenella Resort che sara' il quartier generale delle squadre e visionato i campi su cui verranno disputate le varie gare, lo stadio "Nicola De Simone" e l'impianto "Riccardo Garrone-Erg". Dieci le squadre che prenderanno parte alla manifestazione che si svolgerà in collaborazione con l'Acsi, seguendo le norme anti-Covid del momento. Si tratta dei campioni in carica del Napoli e poi Avellino, Taranto, Cosenza, Melito Porto Salvo, Reggio Calabria, Palermo, Trinacria Palermo, Catania e Milano-Brianza.

(Nella foto una formazione della Trinacria Palermo)