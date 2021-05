Covid, a Canicattini Bagni ordinanza prorogata di 2 giorni

La sindaca di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, considerato che permangono ancora le condizioni di rischio di un aumento dei contagi Covid, ha prorogato per altri due giorni l'ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole, le are pubbliche, gli uffici comunali al pubblico oltre al divieto di consumazione di cibi e bevande negli spazi aperti. A Canicattini Bagni oggi i si registrano 30 positivi al covid e 37 persone in quarantena.