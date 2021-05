Modica, parcheggi a pagamento: la "verità" del PD alimenta nuove polemiche

Si arricchisce di un nuovo capitolo la polemica sui parcheggi a pagamento nel territorio di Modica dopo l’aggiudicazione dell’appalto all’Associazione temporanea di imprese NAM 3/Elicar Parking. E’ il circolo locale del PD, con una nota a firma di Elio Castrusini, a fare la cronistoria della vicenda dalla gara di appalto fino all’attivazione del servizio. La “Concessione del servizio per la gestione delle aree pubbliche destinate alla sosta a pagamento di veicoli ubicate nel territorio del comune di Modica e nel parcheggio multipiano di viale Medaglie d’oro prevedeva 609 stalli a raso nel territorio del Comune più 40 stagionali a Marina di Modica. A questi si aggiungevano 205 stalli nel parcheggio di Viale Medaglie d’Oro”. Nel bando c’è l’obbligo per l’aggiudicatario dell’appalto di effettuare tutte le opere necessarie per la messa in funzione del parcheggio di Viale Medaglie d’Oro essendo previsto il sopralluogo obbligatorio degli interessati al bando per avere esatta cognizione degli obblighi cui sarebbero andati incontro.

“Non si legge – afferma il PD - l’istituzione di bus navetta dal parcheggio verso il centro che quindi rimane una delle tante leggende metropolitane di Modica. Nel capitolato d’appalto, a firma del responsabile del Settore VIII, si individuano le fasce orarie di” funzionamento” delle strisce blu ossia, per gli stalli a raso, dalle 08,30 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 21,00 dei giorni feriali.

All’articolo 4 si prevede la facoltà per l’Amministrazione di variare il numero degli stalli. Cosa che puntualmente accade con la delibera di Giunta n. 168 del 26 maggio 2021 ove il responsabile del Settore VIII, propone l’individuazione di un totale di 721 stalli a raso sul territorio cittadino e 88 stalli a Marina di Modica. Le motivazioni addotte riguardano le mutate condizioni di viabilità e di esigenze di parcheggio

intervenute dal 2018, anno della decisione di un nuovo contratto di appalto, a oggi. Tra queste esigenze vengono citate anche le intervenute “pedonalizzazioni” per incentivare il turismo: un sintetico temine burocratico per spiegare che concedendo ai privati la possibilità di istallare “dehors” poi tradotti (a spese di tutti noi) in ampliamenti di marciapiede, adesso vengono a mancare spazi dove mettere le strisce blu che tuttavia occorre allocare da qualche altra parte per non diminuirne il numero totale.

Sul piano politico osserviamo che l’Amministrazione comunale ha venduto gli interessi dei propri cittadini al giusto equilibrato rapporto tra parcheggi a pagamento e parcheggi liberi alle esigenze

economiche dell’operatore privato che, non potendo mettere in funzione il parcheggio di Viale Medaglie d’Oro, deve in ogni caso far quadrare i bilanci”.