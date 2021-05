Cambiamo si struttura, nuove adesioni a Misterbianco, Aci Castello e Termini

Continua la campagna di adesioni a Cambiamo! voluta dal leader Giovanni Toti e promossa dal coordinatore regionale per la Sicilia, l’on. Salvo Giuffrida.

Ieri tre nuove tappe: Misterbianco, Aci Castello e Termini Imerese.

“Mi sto prodigando nella diffusione e nel radicamento del partito sul territorio con ottimi risultati in termini di attenzione e simpatia – afferma il coordinatore regionale, l’on. Salvo Giuffrida – Fino ad oggi i cittadini siciliani non hanno avuto uomini politici che li hanno validamente rappresentati, solo inutili spot dal sapore populistico e slogan ad effetto senza alcun risultato ai tanti problemi della Sicilia”.

“Cambiamo oggi ha scelto Misterbianco, Aci Castello e Termini Imerese – spiega il coordinatore di Catania, Agatino Giusti –A Misterbianco vogliamo essere presenti alla prossima tornata elettorale che riteniamo sia quella che porterà una svolta epocale della politica Misterbianchese. Appoggeremo – continua Giusti - un sindaco che incarna gli ideali di Cambiamo!: Legalità, onestà correttezza, serietà, sobrietà. Una persona ch abbia un alto senso del dovere, abnegazione e molto attento alle istanze della cittadinanza. Con un programma di pochi punti, concreti e realizzabili. Il libro dei sogni non ci appartiene, lo lasciamo ad altri. Misterbianco ha bisogno di un Sindaco che racchiude questi valori. Anche Aci Castello e Termini Imerese, due perle del turismo siciliano, motore di sviluppo economico devono ripartire da questa fonte aurea di risorse”.

Intervenuto anche il coordinatore di Cambiamo per Aci Castello, Nello Zappalà, d’accordo con il pensiero di Giusti.

“Il turismo è fonte essenziale di economia. Questo partito – spiega Nello Zappalà - nasce tra la gente e deve rimanere al servizio della gente. Come è sempre stato nella mia politica, porto avanti le istanze che rappresentano i punti fondamentali della mia città. Ringrazio il coordinatore regionale Giuffrida per avermi dato l'onore di rappresentare la città nella geografia nazionale del partito”.

“Oggi è stato un momento positivo di confronto – dichiara il coordinatore di Termini Imerese, Franco Madonia - con le persone, stanchedopo un periodo così pensate dovuto alla pandemia. Adesso hanno bisogno di programmare il futuro e il nostro partito è il punto di partenza per le iniziative di progetti di costruzioni del nostro Paese”.