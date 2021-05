Slalom quota 1000, a Linguaglossa vince Ingardia: il floridiano Lastrina sfiora il podio

Girolamo Ingardia al volante della Gloria B5 EVO 1150 ha vinto il terzo Slalom Quota 1000, gara valida per la coppa Aci sport di 5° zona e per il Campionato Siciliano. Il pilota mazarese della Trapani Corse ha stabilito il miglior punteggio assoluto di 111,09 nell’ultima manche. Alle sue spalle è risultato secondo con 111.24 il giarrese Michele Puglisi con la sua Radical SR 4 1600. Terza piazza per il marsalese Giuseppe Giametta della TM Racing sulla versione B4 della Formula Gloria. Assegnato a Ingardia anche il premio Ciccio Giuffrida. Soltanto per un soffio non è riuscito a salire sul podio il pilota floridiano, Antonio Lastrina, per lui un onorevole quarto posto. Avrà modo di rifarsi nelle prossime competzioni automobilistiche.

Ingardia sul podio ha dichiarato. “ E’stata una bella gara tirata fino all’ultimo. Ho vinto è allungato in campionato con una macchina non mia e quindi sono ancora più contento.

Il secondo, Puglisi ha commentato: “ era doveroso prendere parte alla gara che considero di casa, anche se per me è stata più una gara test in vista della prossima di Campionato Italiano, comunque una bella competizione su tutti i punti di vista.

Ai piedi del podio il pilota di Floridia Antonio Lastrina con la Radical 1600 in versione Prosport. Ha chiuso la Top Five ancora un siracusano Fabio Lenares su Proto Lenares.

Appassionante il duello con le vetture di E1 fra Giuseppe Messina e Angelo Guzzetta: l’ha spuntata il primo con la Renault Clia RS Cup. Menzione particolare in gruppo E1 per il pilota di Linguaglossa Rosario Alessi. Belle vittorie in gruppo S dei messinesi di Novara di Sicilia Alfredo Giamboi su Fiat X 1/9 e sua figlia Angelica che con l’identica vettura ha vinto il Trofeo femminile.

CLASSIFICA 3° SLALOM QUOTA 1000: 1 Girolamo Ingardia ( Gloria B 5 Evo Suzuki) pt 111,09; 2 Michele Puglisi (Radical SR 4) 111,24; 3 Giuseppe Giametta (Gloria B4) 113.68; 4 Antonio Lastrina ( Radical) 114.06; 5 Fabio Lenares ( Proto Lenares) 118.06