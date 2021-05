Calcio, il Siracusa dilaga contro la Jonica ( 5 - 1): Catania realizza il poker

Nella prima giornata della Poule A del campionato di calcio di Eccellenza, il Siracusa ha un esordio con i botti. Gli azzurri hanno dilagato contro la formazione della Jonica. Il risultato finale al termine dei 90 minuti di gara è stato di 5 - 1 per il Siracusa. Protagonista della gara è stato Lele Catania, autore di un poker. Il fuoriclasse storico del Siracusa, ha centrato per quattro volte il bersaglio. Il primo parziale si era chiuso in favore degli azzurri per 2 a 0. Le reti per gli azzurri sono state realizzate Catania (4) e Grasso. Per la Ionica ha accorciato le distanze Ortiz Lopez che ha trasformato un calcio di rigore.

QUADRANGOLARE 1

Giarre-Atletico Catania: 4 - 2

Igea-Enna: 1- 0

QUADRANGOLARE 2 ore 16.30

Aci Sant'Antonio-Ragusa: 1-0

Siracusa-Jonica: 5-1