Ragusa, l'Asp sospende 30 dipendenti che hanno rifiutato di vaccinarsi

l'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa ha sospeso 30 dipendenti tra medici, infermieri e operatori sanitari perché non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione anti coronavirus. I dipendenti non hanno ottemperato alla disposizione dell'Asp riguardante la vaccinazione entro 5 giorni e ha dato attuazione al decreto legge di aprile che prevede l’obbligo di vaccinarsi per medici, infermieri e operatori socio sanitari.

Il provvedimento fa riferimento alla convenzione con un medico di famiglia, ha effetto immediato ed è valido fino al 31 dicembre. Prevede anche la sospensione dalla retribuzione e da ogni altro compenso.