La Divina Commedia in cento borghi: il viaggio di Matteo Fratarcangeli inizia da Comiso

“La Divina Commedia in 100 borghi”, viaggio itinerante in cento località italiane, prenderà il via da Comiso, il 31 maggio 2021, dalle ore 12. Il tour nazionale nel cuore dei borghi più belli d’Italia, dedicato al Sommo Poeta, vedrà l’attore laziale Matteo Fratarcangeli vestire i panni di Dante Alighieri e girare per le strade di piccoli e grandi paesi italiani declamando i canti del Paradiso, del Purgatorio e dell’Inferno. A Comiso, amministrata da Maria Rita Annunziata Schembari, si inizierà dal Canto I del Paradiso.

“La Divina Commedia in 100 borghi” è un progetto itinerante ideato dall’artista Fratarcangeli in omaggio ai 700 anni dalla scomparsa di Alighieri. Il Recital è prodotto dall’Associazione Culturale “Il Tempo Nostro”, di cui è presidente lo stesso Fratarcangeli, con la collaborazione fattiva del Comune di Macchiagodena, guidato dal sindaco Felice Ciccone, in qualità di partner organizzativo. Macchiagodena, in provincia di Isernia, rientra nel network Borghi della lettura, presieduto da Roberto Colella. Soste e declamazioni nel paese molisano previste per il 22 giugno 2021.

Il progetto “La Divina Commedia in 100 borghi” terminerà il 7 settembre a Ripi, nel Lazio.- In cento giorni sarà attraversata tutta la Penisola. L’idea per celebrare Dante è nata circa cinque anni fa, quando Fratarcangeli ha girato il Paese in bicicletta offrendo agli italiani tutto il Paradiso. In ogni luogo d’Italia il poeta di Ripi porterà un canto diverso della Divina Commedia.