Palermo, ucciso a colpi di pistola nel cuore della Movida

Un giovane di 26 anni, Emanuele Burgio, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco nel popolare mercato della Vucciria a Palermo, centro nevralgico della movida. Il delitto è avvenuto in via dei Cassari.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima in ospedale, dove è morto al pronto soccorso del Policlinico. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile.

Il padre della vittima, Filippo Burgio, teneva la cassa della famiglia mafiosa di Palermo Centro e per un periodo ha gestito la posta dell'allora latitante Gianni Nicchi.